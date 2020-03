Le soleil sera généreux ce lundi pour débuter la semaine avec un ciel dégagé sur l'ensemble du pays. Les températures oscilleront entre 4°C et 12°C. Le vent d'est-sud-est sera modéré. Les températures seront comprises entre 4°C et 8°C en Ardenne et entre 9°C et 12°C ailleurs. Des rafales de vent sur le flanc sud de l'Ardenne pourront néanmoins atteindre les 60 km/h. Il faiblira en fin de journée.

Dans la soirée et dans le courant de la nuit, le ciel restera dégagé et les gelées nocturnes seront à nouveau répandues avec des minima compris entre -6°C et -2°C au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de -1°C ou -2°C sur le reste du pays. Le vent sud-est sera assez fort sur les crêtes de l'Ardenne avec des rafales autour de 50 à 60 km/h. Ailleurs, il sera faible à modéré d'est-sud-est.

La matinée de mardi sera froide avec des gelées répandues mais avec, à nouveau, un soleil généreux. Les maxima seront ensuite compris entre 5°C et 6°C en Ardenne et entre 11°C et 12°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré s'orientera au sud-est.