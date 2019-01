Le ciel restera généralement gris ce dimanche matin, avec parfois quelques faibles averses qui pourront être de neige sur les hauteurs de l'Ardenne.

En cours d'après- midi, le temps deviendra un peu plus sec et de timides éclaircies seront possibles à partir du nord du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 7 degrés à la côte. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur ouest à nord­ ouest dans l'intérieur, et modéré de secteur nord­ ouest au littoral, avant de faiblir sur l'ensemble des régions. Lundi matin, le ciel sera toujours très nuageux malgré quelques éclaircies locales. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité sera parfois réduite par les nuages bas. Dans le courant de l'après­-midi ou en soirée, une zone de pluie transitera par le pays à partir du nord­ ouest. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés dans la région côtière. Le vent d'ouest à sud­ ouest, d'abord faible à modéré, augmentera progressivement en intensité.

En soirée, il deviendra modéré à assez fort dans l'intérieur des terres et assez fort à la côte, avec des rafales de 50 à 65 km/h. Mardi, éclaircies et passages nuageux accompagnés d'averses alterneront dans le ciel. En Haute Ardenne, les précipitations prendront progressivement un caractère hivernal. Le vent de nord­ ouest restera très soutenu avec des rafales jusqu'à 60 ou 70 km/h. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 degrés en plaine avant une baisse attendue mercredi où le gel nocturne sera présent dans de nombreuses régions.