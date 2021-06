Le temps sera en revanche sec, voire ensoleillé, dans l'est du pays. L'après-midi, quelques faibles précipitations seront encore possibles de l'ouest au centre, épargnant le sud du sillon Sambre et Meuse, où la météo devrait rester au beau fixe.

Les maxima se situeront autour de 18°C à la Côte ainsi qu'en Ardenne et 22°C localement sous les éclaircies. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest.

La zone de précipitation s'attardera sur nos régions durant la soirée et la nuit, et sera toujours à l'origine d'un ciel nuageux accompagné d'averses. Le temps devrait toutefois rester sec sur l'est du pays. Les minima se situeront entre 10 et 15°C, sous un vent faible de secteur sud.

Samedi, le ciel sera changeant avec par moments quelques averses. Celles-ci deviendront d'ailleurs plus soutenues, voire orageuses au cours de l'après- midi. Les maxima seront compris entre 19°C en bord de mer et 24°C en Campine.