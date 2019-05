De larges éclaircies seront visibles sur le sud-est du pays samedi matin, selon les dernières prévisions de l'IRM, tandis que la nébulosité sera parfois abondante ailleurs, avec même parfois de faibles pluies ou averses sur l'ouest puis vers le centre.

Dans l'après-midi, les nuages se développeront, pouvant parfois évoluer en averses, surtout sur le sud-ouest où un coup de tonnerre sera même possible.

Il devrait en revanche faire plus sec sur le nord-est et l'est du pays, d'où reviendront les éclaircies. La température atteindra 15 degrés sur les hauteurs, et jusqu'à 19 degrés en Campine. Le vent sera le plus souvent faible, d'abord variable puis de nord-ouest. En soirée, des averses sont encore possible, surtout sur l'est cette fois, avant qu'éclaircies et formations de nuages ne se succèdent. Brume et brouillard pourraient se développer en Ardenne et le long de la frontière française à l'approche de la nouvelle journée. Le mercure ne descendra pas sous des minima de 5 à 11 degrés.

Dimanche, des nuages sont au programme avec un temps principalement sec en journée. Une zone de pluie traversera le pays depuis la côte en soirée et durant la nuit. Maxima de 17 à 22 degrés.