Au cours de l'après-midi, des éclaircies se dessineront depuis l'ouest, sous des maxima compris entre 8 degrés en Hautes- Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent modéré, et assez fort à la mer, soufflera de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Pendant la nuit, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies, puis la nébulosité augmentera depuis l'ouest, suivie de quelques faibles pluies ou bruines. Les minima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés à la mer, sous un vent modéré de sud-ouest.

Mardi, il fera sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les températures maximales oscilleront entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.