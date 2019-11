La semaine débutera sous les nuages sur l'ouest du pays.

Ailleurs, quelques éclaircies locales persisteront bien qu'en Ardenne, il y aura des nuages bas avec un risque de bancs de brouillard, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En cours de journée, le ciel se couvrira à partir du littoral et de faibles précipitations sont attendues. Le temps sec et les éclaircies persisteront probablement jusqu'en soirée dans l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés dans le centre et le nord-est.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou quelques averses. En Ardenne, il fera brumeux et du brouillard sera présent sur les sommets. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest.