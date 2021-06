La reprise lundi sera ensoleillée et au sec avec des maxima compris entre 18 et 23 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) qui précise toutefois que davantage de nuages seront présent à l'est et au sud-est de pays. Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps deviendra d'abord ensoleillé en beaucoup d'endroits. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront, principalement sur l'est et le sud-est, mais il fera généralement sec. A la mer, le temps restera ensoleillé toute la journée. Les maxima atteindront 18 ou 19 degrés à la côte ainsi qu'en haute Ardenne et jusqu'à 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-nord-est.

Ce lundi soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux. Sur le sud-est, davantage de nuages seront possibles, mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés.

Mardi, nous profiterons de belles périodes ensoleillées mais les nuages cumuliformes se reformeront en cours de journée. Une petite averse isolée pourrait encore se produire le long des frontières sud-est du pays. Les maxima varieront entre 18 ou 19 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 23 ou 24 degrés dans de nombreuses régions.