Les maxima seront voisins de 2 ou 3°C en Hautes-Fagnes, de 7°C dans le centre et de 9 ou 10°C à la mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et deviendra ensuite assez fort, principalement sur l'est du pays. A la mer, il deviendra temporairement même très fort lorsqu'il aura viré à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

Durant la nuit prochaine, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie ou de bruine. Les minima, atteints en soirée, varieront de 1°C en Hautes-Fagnes à 10°C à la mer.

Le ciel sera généralement très nuageux mardi, avec des périodes de pluie ou de bruine. En cours d'après-midi, le temps pourrait devenir plus sec sur l'ouest du pays avec possibilité de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 7°C en Hautes-Fagnes et 13 ou 14°C.

Une météo froide et humide devrait persister les jours suivants.