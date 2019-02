Il fera très nuageux à couvert et doux mais très venteux dimanche, avec une zone de pluie traversant le pays d'ouest en est.



L'après-midi, il y aura régulièrement des averses parfois intenses avec le risque d'un orage local. Il fera progressivement plus frais. Les maxima seront de 6 à 10 degrés avec des rafales jusqu'à 85 km/h, indique l'IRM. Dimanche matin, il fera doux et très nuageux à couvert avec assez bien de vent. Une perturbation active traversera le pays d'ouest en est. L'après-midi, le temps restera pluvieux dans le sud-est. Ailleurs, la nébulosité deviendra variable avec régulièrement encore des averses parfois intenses. Un orage local n'est d'ailleurs pas exclu. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort accompagné de rafales de 75 à 85 km/h, ou plus localement. L'après-midi, il virera à l'ouest à nord-ouest et diminuera progressivement en force. Il fera assez doux avec des maxima atteints en matinée et qui s'échelonneront de 6 à 10 degrés. L'après-midi, il fera plus frais.

L'IRM rajoute que des averses de neige sont attendues en Ardenne ce soir et cette nuit. "En Hautes Fagnes, une couche de 5 à 10 cm pourra même rapidement se former. Localement en province de Luxembourg, on attend autour de 3 cm". Elle met donc en garde contre les conditions glissantes.