Il fera par contre déjà sec et même ensoleillé sur le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours d'après-midi, le temps deviendra sec partout et les éclaircies gagneront progressivement la partie centrale du pays. Les maxima de saison se situeront entre 16 et 23°C. Le vent sera modéré, à la côte rapidement assez fort, de secteur ouest à sud-ouest. Ce soir et durant la première partie de la nuit, le temps sera d'abord sec sous un ciel peu nuageux.

Ensuite, le ciel se couvrira progressivement et quelques pluies seront déjà possibles dans la moitié nord du pays en fin de nuit. Minima de 9 à 14°C et vent modéré d'ouest à sud-ouest tournant vers l'ouest à nord-ouest.

Vendredi, une faible perturbation traversera le pays du nord-ouest vers le sud-est. En matinée, la nébulosité sera abondante et de faibles pluies sont attendues au nord du pays. Autour de midi, ces pluies quitteront le pays par le sud-est tandis qu'un temps sec avec de larges éclaircies reviendra depuis la côte. Maxima oscillant entre 15 ou 16°C en haute Ardenne à 17 ou 18°C en plaine. Le vent sera modéré de nord-ouest.

Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé, mais des nuages cumuliformes se formeront progressivement. Le temps restera souvent sec, bien que localement il puisse y avoir un peu de pluie. Les maxima seront compris entre 11 et 13°C en Ardenne et autour de 16°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la mer, de secteur nord.