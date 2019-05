Ce jeudi, la journée débutera sous le soleil avec parfois un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux, selon les prévisions de l'IRM.

En milieu de journée, des nuages cumuliformes se développeront et alterneront avec des éclaircies encore assez larges. Ces nuages pourront éventuellement provoquer l'une ou l'autre averse sur l'ouest du pays. Dans les autres régions, il devrait faire sec tout au long la journée. Les maxima varieront entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes et localement 22 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré.

Vendredi, c'est encore une belle journée qui nous attend. L'après­-midi, davantage de nuages se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et quelques petites averses pourraient rincer le ciel. Les maxima seront compris entre 15 degrés à la mer et 22 degrés en Campine.