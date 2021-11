Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud­ ouest, avec des rafales entre 50 et 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi, le temps sera d'abord très nuageux avec des averses, éventuellement orageuses au littoral. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se développeront progressivement dans l'Ouest et le centre. Les maxima atteindront 5 ou 6 degrés en haute Ardenne, 9 ou 10 degrés sur le centre et 11 degrés sur l'Ouest. Le vent sera faible à modéré et s'orientera du secteur sud au secteur sud­ ouest.

La journée du lendemain débutera avec des nuages bas ou du brouillard surtout en Ardenne, mais aussi localement avec quelques éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite variable à abondante et quelques averses sont attendues. Un coup de tonnerre restera possible. Les maxima varieront de 5 degrés en Hautes­ Fagnes à 11 degrés à la côte. Le vent sera généralement faible de direction variable.

En fin de semaine, le temps restera gris mais généralement sec avec un thermomètre qui tournera autour des 10 degrés.