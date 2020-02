Ce lundi, le temps restera très venteux avec des averses parfois accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil, annonce l'IRM.

Quelques rayons de soleil feront par moments leur apparition entre les averses, surtout sur l'ouest du pays. Le vent d'ouest à sud­ ouest sera assez fort à fort et le long du littoral parfois très fort. Des rafales proches de 100 km/h sont encore possibles en cas de fortes averses. Les maxima seront de 5° à 10°.

La nuit prochaine, le temps restera venteux et très variable. De nouvelles averses traverseront le pays d'ouest en est. En Ardenne, la neige pourrait faire son retour sur les hauts plateaux. Le vent d'ouest à sud­ ouest restera assez fort à fort et parfois très fort le long du littoral. Des rafales de 70 à 90 km/ h seront possibles. On prévoit des minima de 0° à +6°.

Mardi, le temps sera toujours variable et venteux. Il fera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses, plus fréquentes au sud du sillon Sambre et Meuse et même hivernales sur les sommets. En Flandre, même si le risque d'une averses n'est pas écarté, les éclaircies devraient se montrer un peu plus généreuses. Le vent sera assez fort à fort de secteur ouest­-sud­-ouest. Des rafales de 75 à 80 km/ h seront toujours possibles. A la mer, le vent sera généralement très fort avec des pointes de 80 à 90 km/h. Les maxima seront compris entre 2° en Haute Belgique et 8° en Flandre.

Mercredi, le temps restera variable avec des averses parfois hivernales en Ardenne. Le vent de sud­-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. Les maxima oscilleront entre 2° et 8°.