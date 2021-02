Les éclaircies, d'abord timides, s'étendront ensuite lentement sur la moitié sud du territoire, prévoie l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles pluies seront toutefois possibles dans la région côtière.

Les températures seront douces avec des maxima oscillant entre 7°C dans les Hautes Fagnes et 11°C dans le centre du pays. Le vent soufflera modérément à fortement au littoral. Des rafales jusqu'à 60 km/h seront possibles.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et le ciel parsemé de voiles d'altitude. Le mercure s'endormira à 1°C dans les Hautes Fagnes et 7°C à la mer, sous un vent modéré.