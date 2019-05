Ce mardi, il fera d'abord très nuageux à couvert avec des périodes de faibles pluies. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable avec quelques éclaircies depuis l'ouest mais aussi des averses, localement intenses et accompagnées d'un orage, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima varieront de 10 à 15 degrés. Le vent sera modéré de sud-sud-est tournant vers le sud-ouest avec un risque de rafales de 50 à 60 km/h.

Jeudi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et des averses qui pourront être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à localement 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest et même temporairement assez fort au littoral. Rafales attendues jusqu'à 50 km/h.