La journée de mercredi se déroulera sous les nuages partout en Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera généralement sec mais quelques fines bruines ne seront pas exclues par endroits. Les maxima varieront entre 0°C dans les Hautes Fagnes et 6°C en bord de mer. Les nuages persisteront jeudi, tandis qu'une zone de précipitations affaiblie traversera notre ciel avec temporairement quelques pluies mais aussi de l'air un peu plus doux. Des éclaircies apparaîtront dans son sillage en fin d'après-midi sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 3°C en haute Ardenne et 9°C sur l'ouest du pays.

Le temps sera plus calme et généralement sec vendredi. Quelques éclaircies se dessineront en Basse et Moyenne Belgique, surtout le matin. Les nuages bas resteront par contre bien présents en Ardenne. Les maxima se situeront entre 2 et 8°C.