L'Institut royal météorologique prévoit des nuages bas dans l'intérieur du pays ce samedi matin, avec par endroits de la brume et quelques bruines.

Durant la journée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Il fera généralement sec. Les maxima seront compris entre 19 et 22 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 22 et 24 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec quelques larges éclaircies. Minima de 11 à 15 degrés. Vent faible de secteur nord, tournant au secteur est.

Dimanche, il fera assez beau avec jusqu'à 25 ou 26 degrés.

La semaine prochaine, le temps redeviendra plus variable et nous connaîtrons des périodes pluvieuses.