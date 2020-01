Le temps restera sec mais assez nuageux samedi, indique l'Institut royal météorologique dans ses prévisions matinales.

Les maxima seront compris entre 2 et 7° avec un vent de sud à sud-ouest qui ira en s'intensifiant au fil des heures.

La nébulosité augmentera encore au cours de la nuit, mais il ne devrait pas pleuvoir. Les températures ne passeront pas en terrain négatif. Une zone de pluie, peu active, traversera la Belgique dimanche, depuis le littoral. Le thermomètre affichera un maximum de 4° en Ardenne et de 10° à la Côte. Le vent de sud à sud-ouest sera majoritairement modéré, mais pourra atteindre des pointes de 50km/h à la mer. Les pluies seront plus marquées mardi et mercredi, surtout sur le nord-ouest du pays. Les températures resteront douces avec des maxima compris entre 6 et 11°. Le risque de pluie se réduira jeudi et les maxima avoisineront les 10°. L'IRM signale des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe- eau. Soyez attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO. (Belga)