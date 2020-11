Le temps deviendra plus sec avant qu'une zone de pluie n'aborde le littoral et traverse le pays d'ouest en est au cours de l'après-midi.

En fin d'après- midi, un temps plus sec et des éclaircies reviendront par l'ouest.

Les températures seront élevées pour la saison avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et de 18 à localement 20 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort dans l'intérieur, et fort à très fort au littoral, avec des rafales jusque 75 km/h, voire localement un peu plus.

Lundi soir, les dernières pluies quitteront la Belgique par l'est. Le temps deviendra alors sec partout avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. La nuit sera sensiblement plus fraîche que les précédentes, avec des minima compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés en plaine.