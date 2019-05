Le ciel sera à nouveau chargé ce dimanche, même si quelques éclaircies se frayeront un chemin parmi les nuages en matinée.

Quelques gouttes seront possibles par endroits, mais le temps devrait globalement rester sec, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine, sous un vent modéré, parfois assez fort à la mer, qui soufflera d'ouest-sud-ouest. En fin de soirée, une zone de pluie atteindra le littoral et traversera le pays d'ouest en est pendant la nuit. Il fera très nuageux à couvert avec des pluies faibles à modérées. Les minima oscilleront entre 11 à 14 degrés, sous un vent modéré d'ouest-nord-ouest, et d'ouest à sud-ouest au sud du sillon Sambre et Meuse.

Lundi, quelques pluies arroseront encore l'est, tandis que des éclaircies se dessineront sur le centre et l'ouest, avec des températures de l'ordre de 20 degrés.

La journée de mardi sera marquée par de nombreuses averses, parfois orageuses.

Les jours suivants, le temps sera variable, alternant éclaircies et averses. Les températures seront également plus fraîches.

L'IRM ne prévoit pas d'amélioration du temps avant le week-end prochain.