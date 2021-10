Dans l'après-midi, le temps sera ensoleillé avec de nombreux nuages d'altitude, mais des nuages plus épais s'installeront par ailleurs sur le nord-ouest. Les nuages deviendront aussi plus dominants dans le sud en soirée. Le mercure atteindra environ 10 ou 11 degrés dans les Hautes Fagnes et environ 14 ou 15 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible, et parfois modéré sur l'ouest, principalement de direction sud à sud-est.

Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages d'altitude quitteront progressivement le pays par le sud-est. Le ciel deviendra alors peu nuageux à serein avec, par endroits, la possibilité d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les minima se situeront entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +2 et +6 degrés dans les autres régions.