La pluie sera encore abondante ce mardi matin. Elle perdra en intensité dans le courant de l'après-midi et sera suivie d'un temps pratiquement sec dans le nord-ouest. Il fera assez doux, avec des maxima oscillant autour de 12 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM.

Le vent, de sud-ouest, sera modéré à généralement assez fort dans l'intérieur des terres, voire très fort à la Côte avec des rafales de 50 à 70 km/h. Pendant la nuit, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, plus fréquentes sur le nord du pays. La nuit sera douce avec des minima de 8 à 12 degrés. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur et fort au littoral de secteur sud-ouest, avec encore des pointes jusqu'à 65 km/h.

Mercredi, il fera souvent nuageux avec des périodes de faibles pluies. Les maxima se situeront entre 12 et 13 degrés. Le vent sera assez fort et à la mer et soufflera de secteur ouest-sud-ouest.