Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés en Ardenne, et entre 12 et 15 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM). Des rafales de vent pourraient atteindre 55 km/h en bord de mer et sur les reliefs ardennais. Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera généralement sec avec quelques ondées locales dans la région côtière. Des nuages bas pourraient se former sur le relief de l'Ardenne. Les minima se situeront entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en bord de mer. Le vent de nord sera d'abord encore assez fort au littoral et modéré dans l'intérieur du pays, avant de diminuer en intensité.

Mercredi, quelques faibles pluies tomberont encore en début de journée. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 12 et 15 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.

La journée de jeudi devrait être sèche avec une progression du mercure, jusqu'à 17 degrés par endroits.