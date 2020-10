Les maxima iront de 7 à 13 degrés. Jeudi et vendredi, il fera encore frais et généralement sec, avec des maxima proches de 12 degrés. Ce mercredi, le soleil fera temporairement quelques apparitions le matin, surtout dans les régions proches de la France. La nébulosité augmentera ensuite assez rapidement à partir du nord-est avec possibilité d'une petite averse en Ardenne. Les maxima varieront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 13 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera partiellement à très nuageux. Quelques gouttes de pluie resteront possibles en Ardenne. Les minima varieront entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 9 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de nord.

Jeudi, le ciel restera partiellement à souvent très nuageux avec persistance du léger risque de pluie sur l'est du pays. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 12 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de nord-est.

Vendredi, le temps sera partiellement à très nuageux sur une large moitié est du pays. L'IRM ne ^peut y exclure une faible averse. Sur l'ouest, le temps devrait être plus lumineux avec davantage d'éclaircies et un temps sec. Les maxima seront compris entre 8 degrés en haute Ardenne et 12 degrés sur l'ouest sous un vent faible à modéré.