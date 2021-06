Les averses persisteront l'après-midi, mais il devrait faire progressivement plus sec sur la moitié nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures resteront très basses pour cette période de l'année, avec environ 12 degrés en Haute Ardenne et de 15 à 17 degrés en Basse Belgique. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer. Il soufflera de secteur nord. Dans la soirée et en première partie de nuit, il y aura encore un peu de pluie, puis le temps deviendra généralement sec. Du brouillard pourra temporairement se former. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés, sous un vent de nord­-ouest d'abord faible, puis modéré.

Jeudi, la pluie devrait marquer un temps de pause. Les risques de précipitations reviendront en soirée à partir du nord du pays. Les maxima oscilleront autour de 21 degrés.

Le temps sera similaire vendredi, à l'exception de quelques légères pluies en journée. Le mercure s'arrêtera à 20 degrés.