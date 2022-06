Le ciel sera partiellement nuageux avec le risque d'une averse orageuse même si le temps sera sec en beaucoup d'endroits, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront de l'ordre de 16 degrés à la mer, 20 à 24 degrés dans le centre et jusqu'à 33 degrés encore dans l'extrême sud­-est du pays. Dans la nuit et lundi matin, une averse orageuse dans le sud­-est n'est pas exclue avant de retourner en cours de journée vers un temps sec et davantage de soleil. Les maxima seront compris entre 19 à 24 degrés.

Mardi et mercredi, le temps sera d'abord ensoleillé puis avec des cumulus en journée et le risque d'une averse orageuse locale. Les maxima iront jusqu'à 27 degrés dans le centre mardi et jusqu'à 29 degrés mercredi.