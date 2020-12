Ensuite, le temps deviendra sec et partiellement nuageux sur la plupart des régions. Quelques averses pourraient néanmoins se développer sur la Manche et en mer du Nord et dériver vers l'ouest de la Flandre. Les maxima, à nouveau du côté de la douceur, oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés au littoral. Le vent sera modéré et en bord de mer parfois assez fort de sud-ouest, indique l'IRM. Jeudi soir et durant la nuit, le temps sera sec avec des éclaircies puis, par endroits, la formation de nuages bas. Principalement sur le flanc sud est des Ardennes, des bancs de brouillard sont également possibles. Le vent sera faible à modéré au sud du sillon Sambre et Meuse et modéré ailleurs, de sud-sud-ouest. Minima de 2 ou 3 degrés dans certaines vallées ardennaises à 7 degrés dans le centre et l'ouest.

Vendredi, le temps sera assez sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent modéré de secteur sud avec des rafales jusque 50 km/ h, notamment sur l'ouest du pays.