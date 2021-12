Malgré un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, le temps sera mercredi généralement sec sur l'ensemble du pays à quelques averses près à la mer, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 7 degrés à la côte. De larges éclaircies seront présentes mercredi matin sur le centre du pays tandis que les champs nuageux seront plus nombreux sur l'extrême ouest ainsi qu'en Ardenne. Ensuite, le ciel deviendra partagé encore éclaircies et champs nuageux sur l'ensemble du pays. À la mer, quelques averses parfois intenses et ponctuées d'un coup de tonnerre seront possibles. Elles pourraient s'accompagner d'un peu de grésil.

Mercredi soir et nuit, la nébulosité deviendra parfois plus abondante depuis l'ouest et on notera alors un risque de quelques faibles précipitations, sous forme de pluie ou de neige fondante en basse et moyenne Belgique et d'un peu de neige en haute Belgique. Les minima varieront de 0 à ­2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 1 à 4 degrés ailleurs.

Jeudi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies en basse et moyenne Belgique.

Vendredi, il fera très nuageux avec régulièrement de la pluie et, en Ardenne, subsistera toujours un risque de précipitations hivernales.