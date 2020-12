Le temps restera néanmoins le plus souvent sec, indique mercredi l'IRM. Un risque de brouillard givrant en Haute Belgique est prévu en matinée et des faibles chutes de neige seront à craindre. Les champs nuageux, souvent nombreux, laisseront parfois filtrer quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 4 ou 5 degrés en Flandre, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

En soirée, quelques averses feront à nouveau leur apparition à partir de la France. Cette nuit le ciel deviendra très nuageux avec, en seconde partie de nuit, l'arrivée d'une zone de précipitations à partir de l'ouest. Celles-ci pourraient même prendre un caractère hivernal en plaine, surtout sous les précipitations plus intenses. La limite pluie-neige se situera autour de 200m. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés, sous un vent faible à modéré revenant au secteur sud à sud-est.

Jeudi, le dernier jour de l'année sera très nuageux avec des précipitations sur tout le pays et de la neige en Haute Belgique.