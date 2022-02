Les maximas seront compris entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et se situeront autour de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-est; sur les hauteurs de l'Ardenne, il sera parfois assez fort avec des rafales jusqu'à 50 ou 55 km/.

Lundi, le soleil sera de nouveau de la partie. Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux (essentiellement de haute altitude) atteindront toutefois la région côtière. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés en Ardenne, et seront de l'ordre 10 ou localement 11 degrés ailleurs.

Mardi matin, des éclaircies seront encore possibles sur l'est du pays avec des gelées tandis qu'ailleurs la nébulosité sera abondante. Le temps restera généralement sec à l'exception du nord-ouest du pays où quelques pluies sont annoncées. En cours de journée, le ciel deviendra nuageux partout avec toujours des pluies attendues, principalement sur le nord-ouest du pays. Le temps restera généralement sec ailleurs.