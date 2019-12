Le ciel sera souvent nuageux avec des pluies ou des averses ce vendredi, selon les prévisions de l'IRM. Plus tard dans la journée, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le sud-ouest, avec quelques éclaircies.

En Haute-Fagne, les précipitations prendront parfois un caractère hivernal. Les maxima se situeront autour de 2 degrés sur les sommets ardennais et atteindront jusque 8 degrés au littoral. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest, et à la côte fort de secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales de l'ordre de 60 ou 70 km/h. Ce soir, le temps sera d'abord généralement sec avec des éclaircies. Dans le courant de la nuit, le ciel se couvrira avec ensuite de nouvelles pluies et, en Haute Belgique, un peu de neige fondante. Les minima seront compris entre 7 degrés au littoral et 1 degré en Haute Belgique. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, d'ouest, revenant ensuite au sud-ouest, avec des rafales de 60 à 75 km/h.