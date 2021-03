Le vent se renforcera en cours de matinée pour devenir assez fort à souvent fort dans l'intérieur des terres. Les rafales atteindront 70 à 85 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse et 80 à 95 km/h au nord. En région côtière, le vent deviendra très fort avec des rafales de 90 à 100 km/h voire plus. Le thermomètre affichera 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en Campine. Ce soir et pendant la nuit, la nébulosité sera d'abord variable avec encore un risque d'averses. Ensuite, des éclaircies parfois larges se dessineront à partir de l'ouest et le temps deviendra alors généralement sec. Les nuages resteront toutefois plus nombreux en Ardenne. Le vent restera encore assez fort, et fort au littoral, puis il diminuera progressivement en seconde partie de nuit. Les rafales atteindront encore 60 km/h voire ponctuellement 70 km/h. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés au littoral.

Vendredi, le temps sera d'abord généralement sec puis l'IRM prévoit des averses et du vent dans l'après-midi. Les températures se situeront entre 6 et 10 degrés.

Samedi, la météo s'annonce encore maussade, avec des averses et un vent toujours bien présent. Les maxima seront compris entre 3 et 9 degrés.

Dimanche, la journée débutera sous la pluie puis il fera plus sec avec des éclaircies. Les températures resteront du même ordre.