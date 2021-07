Les maxima varieront entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à localement 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré et soufflera de secteur nord à nord-ouest. Le long du littoral, il sera assez fort avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. En soirée et pendant la nuit, la zone de pluie s'attardera sur l'est du pays, où sont attendues de nouvelles précipitations abondantes. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés, sous un vent modéré de nord-ouest et fort le long du littoral.

Le temps sera similaire jeudi, avec des températures qui oscilleront entre 16 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 degrés sur l'ouest du pays. Le vent, modéré à assez fort, soufflera de nord à nord-ouest. A la Côte, le mercure ne devrait pas dépasser 19 degrés.

Il fera progressivement plus sec à partir de vendredi. L'IRM prévoit le retour d'un temps plus chaud pour le week-end avec quelques rayons de soleil.