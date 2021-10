Il fera pluvieux mais encore assez doux durant le week-end. Un temps plus frais est par contre attendu début de semaine prochaine, prévient samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Samedi, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou d'averses. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra en fin d'après-midi sur l'ouest. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés avec un vent modéré de sud, parfois assez fort sur les hauteurs de l'Ardenne où les pointes pourront atteindre 55 à 60 km/h.

Dimanche, malgré quelques éclaircies, les nuages seront souvent prédominants en matinée et éventuellement déjà porteurs de l'une ou l'autre averse. L'après-midi, une active zone de pluie et d'averses arrivera par l'ouest. Elle ne devrait atteindre l'est du pays qu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine. Le vent de sud sera modéré à assez fort et virera au sud-ouest en fin de journée. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Lundi, le ciel sera changeant et quelques averses pourront encore se produire par endroits. Sur l'ouest du pays, elles pourraient même être ponctuées d'un coup de tonnerre. Il fera plus frais avec des maxima de 8 à 12 degrés. Le vent sera toujours bien présent, modéré à assez fort de secteur sud-ouest.

Dans les jours suivants, le temps restera frais. Le mercure pourra même chuter jusque 4 degrés certains jours.