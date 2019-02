Il fera sec ce lundi matin sur la plupart des régions, avec même un soleil assez généreux.

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le ciel sera encore nuageux. En cours de journée, des champs de nuages nous parviendront du nord­-ouest, accompagnés de quelques faibles pluies ou averses. Sur le relief, elles adopteront un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés en Basse Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré et soufflera vers le nord-ouest.

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Seule une dernière averse isolée sera possible mais le temps restera généralement sec. En Ardenne, du brouillard sera possible avec un risque de formation de givre. Les minima oscilleront entre 2 ou 3 degrés en Hautes Fagnes et 2 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 0 degré ailleurs. Le vent, souvent faible, s'orientera de secteur nord à nord­-ouest, revenant vers l'ouest, sud­-ouest.

Le reste de la semaine, il fera généralement sec avec progressivement davantage de soleil. Il fera aussi plus doux en journée.