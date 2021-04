Le temps jeudi sera d'abord déterminé par de larges éclaircies sur l'est du pays le matin avant de voir les champs nuageux s'accumuler un peu partout sur le territoire en cours de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures, plus douces, atteindront des valeurs comprises entre 2 degrés dans les cantons de l'Est et 9 à 10 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec d'abord des éclaircies, mais progressivement des voiles d'altitude s'installeront. Les minima se situeront entre -3 degrés en Ardenne et +5 degrés à la mer. Les gelées se cantonneront surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent de secteur sud à sud-ouest deviendra faible à modéré.