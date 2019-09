Ce lundi, après dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies laisseront la place en cours de journée à un ciel plus nuageux mais le temps devrait rester pratiquement sec, selon les prévisions de l'IRM.

Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés en Ardenne et 18 degrés localement ailleurs. Le vent sera faible ou par endroits modéré de secteur sud-ouest. Cette nuit, le temps sera calme et sec avec quelques champs nuageux et des éclaircies parfois larges. Les nuages seront probablement un peu plus nombreux sur les régions proches de la France.

Mardi, le temps devrait rester sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Le vent sera généralement faible de direction variable. Maxima attendus de 15 degrés en Haute-Ardenne à localement 21 degrés dans l'ouest.