Dans le sud du pays, les éclaircies seront plus larges, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 19 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 degrés dans le sud, sous un vent faible à parfois modéré qui soufflera d'est à nord­-est. En soirée et pendant la nuit, le temps restera sec et le ciel dégagé. En fin de nuit, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française. Le vent, faible à modéré, soufflera de directions variables. Les minima seront compris entre 8 et 15 degrés.

Le soleil sera encore présent mardi matin, mais le temps deviendra instable au fil des heures. L'IRM prévoit des averses orageuses à partir du sud-ouest et des températures d'environ 24 degrés.

Mercredi, il y aura encore un peu de pluie ou quelques averses, mais dès jeudi le temps devrait rester généralement sec, avec des températures de l'ordre de 21 degrés.