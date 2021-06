Le temps restera sec samedi. En début de journée, de nombreux nuages bas s'étendront du littoral au centre du pays. Sur l'est, il y aura déjà des éclaircies. L'après­ midi, la nébulosité se morcellera progressivement pour laisser la place à des périodes ensoleillées de plus en plus larges sur l'est et le centre. Sur l'ouest, les nuages pourront toutefois rester un peu plus nombreux jusqu'en fin de journée. Maxima de 19 degrés à la mer, 25 à 26 degrés sur le centre et jusqu'à 28 ou 29 degrés dans l'est du Limbourg et en Lorraine Belge, indique samedi matin l'IRM.

Le vent sera d'abord modéré de sud­ ouest puis faible de direction variable dans l'intérieur. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord­ est. Samedi soir, la nébulosité augmentera et le temps deviendra orageux. Les minima seront voisins de 16 à 19 degrés, sous un vent modéré d'est tournant au sud­ ouest.

L'IRM déclenche un code orange

Une nouvelle dégradation orageuse traversera notre pays, ce samedi soir et surtout la nuit de samedi à dimanche, à partir de la frontière française, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). Les intempéries les plus fortes sont attendues sur l'ouest de notre pays, d'où le code orange déclenché par l'IRM. D'intenses précipitations sont annoncées sur une courte période, de l'ordre de 10-20 l/ m2 (voire 30-40 l/ m2 sur l'ouest) en 1 heure de temps. Un risque de grêle est également présent, mais moins important. Enfin, les rafales de vent ne devraient pas dépasser 80 km/ h en général (très localement 90 km/h).