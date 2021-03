Quelques giboulées seront également à l'ordre du jour, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le relief, les précipitations adopteront parfois encore un caractère hivernal. Dans le courant de l'après­ midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés au littoral. Le vent sera modéré et assez fort au littoral. Des rafales de 55 km/h, voire un peu plus, sont prévues au moment d'une averse. Lundi, une zone de précipitations achèvera de traverser la Belgique et s'évacuera par le sud­-est en cours de journée.

Quelques chutes de neige ou de neige fondante seront possibles le matin en Ardenne.

En cours de journée, la nébulosité deviendra plus importante avec quelques averses. Le temps sera frais avec des maxima de 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 9 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord­-ouest, le long du littoral parfois assez fort.