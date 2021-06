BRUXELLES 11/06 (BELGA)

Si quelques nuages bas ou bancs de brouillard seront possibles dans le nord-ouest du pays tôt ce vendredi matin, les éclaircies reviendront vite en cours de journée, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel devrait néanmoins se garnir de quelques nuages cumuliformes et une averse isolée pourrait également se produire mais les températures resteront agréables voire chaudes avec jusqu'à 21 degrés en bord de mer, 27 en Campine et 26 degrés dans le centre du pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec avec de nombreux nuages d'altitude et à nouveau des champs de nuages bas qui nous parviendront depuis l'ouest. Les minima seront compris de 10 à 15 degrés.

Samedi, le ciel sera d'abord généralement très nuageux. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront à partir du nord-ouest; celles-ci ne devraient toutefois pas atteindre le sud-est du territoire avant la fin de la journée. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes Fagnes, et 23 degrés dans le centre.

Ce dimanche, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 20 à 26 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord-est ou de direction variable.