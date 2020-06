Les dernières pluies quitteront l'ouest du pays et le temps deviendra sec dans la plupart des régions jeudi matin, avec des éclaircies et des champs nuageux.

Un peu de brume sera temporairement possible. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront puis des averses éclateront dans plusieurs régions, et quelques coups de tonnerre ne seront d'ailleurs pas exclus. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest dans l'intérieur des terres et de secteur nord-ouest à la mer. Ce soir, une averse isolée sera encore possible. Cette nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Les minima varieront de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en plaine, sous un vent généralement faible de sud-ouest.