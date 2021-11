Ceux-ci se dissiperont dans le courant de la matinée mais le ciel restera très nuageux et le temps généralement sec. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est dans l'ensemble du pays sauf à la mer où il sera modéré d'est à nord-est. Ce temps gris et sec se maintiendra en soirée et durant la nuit. La brume et le brouillard referont leur apparition. Les minima varieront entre 2 degrés dans les hauteurs et 7 degrés au littoral. Le vent de nord-est faiblira sans direction précise.

Mardi, le temps restera sensiblement pareil, gris avec de la brume et du brouillard en matinée. Un peu de bruine pourrait faire son apparition dans la journée, tout comme de rares éclaircies. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés.