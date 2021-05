Les maxima se situeront autour de 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent faible à modéré. Dans la soirée, quelques averses locales seront encore possibles mais, ensuite, le temps deviendra sec partout. Quelques gouttes de pluie pourraient toutefois tomber, en fin de nuit, près de la frontière française. Les minima seront compris entre 2 et 9 degrés.

Jeudi matin, la météo devrait nous gratifier de quelques éclaircies sur le nord-est. Ailleurs, le ciel sera généralement très nuageux, accompagné de quelques faibles précipitations localisées. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra moutonneux et des averses parfois intenses et orageuses éclateront, surtout sur la moitié nord-est du territoire. Les maxima évolueront entre 12 et 17 degrés.

Vendredi, notre pays restera sous l'influence d'air maritime instable. Le thermomètre affichera entre 12 et 16 degrés.