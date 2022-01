Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux lundi, donnant lieu à des averses, surtout sur la moitié est du pays, à caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne avec des chutes de neige, avec une accumulation de plusieurs cm en Hautes Fagnes, ou de neige fondante. A plus basse altitude, les averses seront sous forme de pluie ou parfois de grésil. Sur l'ouest du pays, le temps sera par contre plus sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les sommets de l'Ardenne et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort dans l'intérieur. A la côte, il sera fort à très fort. Les rafales se situeront autour de 75 ou 80 km/h, voire un peu plus localement.

Ce soir, le temps sera encore variable avec localement quelques averses de pluie ou à caractère hivernal et, sur les hauteurs de l'Ardenne, quelques chutes de neige. Après minuit, le temps deviendra temporairement plus sec mais déjà vers le matin, une nouvelle zone de pluie touchera l'ouest du pays. Les minima se situeront entre ­1 ou ­2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et + 6 degrés environ à la mer. Le vent, d'abord encore modéré à assez fort, et à la côte fort à très fort deviendra généralement modéré.

Mardi, le ciel sera le plus souvent couvert avec des pluies intermittentes. En Haute Belgique, il s'agira d'abord de neige fondante ou de neige. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec avec parfois quelques timides éclaircies, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima, atteints en soirée, oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h.

Mercredi, il y aura localement de faibles pluies par moment. Il fera toujours doux avec des maxima entre 5 et 11 degrés. Jeudi, le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies ou bruines et des maxima de 4 à 9 degrés.