Soleil et chaleur seront au programme durant le week-end et début de semaine prochaine, annonce vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Vendredi, la journée débutera avec beaucoup de soleil sur l'ensemble des régions. L'après-midi, quelques nuages pourront se développer au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En toute fin de journée, une averse ne sera pas exclue le long de la frontière française. Les températures seront comprises entre 17 et 23 degrés sous un vent faible à modéré d'est à nord-est, progressivement de nord-nord-est au littoral.

Vendredi soir, le risque d'une averse persistera temporairement le long de la frontière française. Ensuite, le ciel sera dégagé sur l'ensemble des régions avec un temps sec. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés sous un vent faible, modéré au littoral et en Ardenne, d'est à nord-est.

Samedi sera à nouveau une très belle journée avec quelques nuages inoffensifs possibles l'après-midi. Les maxima atteindront 18 degrés au littoral ainsi qu'en Ardenne et jusqu'à 23 degrés en plaine.

Dimanche, le soleil s'imposera à nouveau tout au long de la journée avec un temps qui restera donc sec. Les températures seront en léger recul, affichant tout de même de 16 à 21 degrés.

Pour le lundi de Pâques, il devrait y avoir plus de nuages élevés depuis la France, mais le temps restera beau et très doux avec des maxima de 18 à 23 degrés.

Les jours suivants, soleil et chaleur resteront au programme.