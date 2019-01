La journée de samedi sera marquée par un temps très nuageux et des maxima compris entre 3 et 8 degrés tandis que de la pluie est attendue dimanche avec des rafales de vent qui atteindront 80km/h voire plus à la Côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Samedi, quelques faibles pluies ou bruines se produiront encore par endroits. Le ciel restera très nuageux et les éclaircies seront plutôt rares. Surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les nuages bas pourront limiter la visibilité. Les maxima oscilleront entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes à 9 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest. À la mer il deviendra assez fort en cours d'après-midi.

Ce soir et cette nuit, une zone de pluie active traversera notre pays et sera suivie d'averses. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et parfois fort à la mer, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Dimanche, des périodes de pluie ou d'averses sont à prévoir. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu sous les averses. Les précipitations prendront graduellement un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort et s'orientera à l'ouest-nord-ouest. À la mer, le vent virera au nord-ouest et pourra devenir très fort en fin de journée ainsi qu'en soirée avec des rafales de 80 km/h voire un peu plus.