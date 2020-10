L'Institut royal météorologique prévoit une matinée au sec pour ce mercredi, ensuite la nébulosité deviendra assez abondante avec un risque d'averses croissant. Le vent sera soutenu et les rafales pourront atteindre 65 km/h. Le thermomètre affichera entre 9 et 13 degrés. En soirée, les averses resteront actives en de nombreux endroits. Cette nuit, elles se dirigeront vers l'est. Toutefois, des éclaircies feront leur apparition depuis le nord du pays et le temps deviendra plus clément. Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés. Le vent quant à lui sera toujours bien présent, il soufflera fort à la Côte, avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Jeudi matin, les nuages alterneront avec les averses, sur la moitié sud du pays. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il fera généralement sec et quelques éclaircies égayeront le ciel. En cours de journée, les nuages s'accumuleront par l'ouest et la pluie fera son apparition. Les maxima oscilleront entre de 8 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 degrés en plaine. Le temps s'adoucira pendant la nuit de jeudi à vendredi mais le vent restera modéré à assez fort.