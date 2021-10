Cela n’a échappé à personne, l’automne est de retour. Rien d’anormal, et les températures moyennes étaient même légèrement sous les moyennes de saison ces derniers jours. Cela correspond à ce que les modèles à long terme annonçaient déjà à la fin de l’été : l’automne devrait être un peu plus frais que la moyenne, et certainement pas plus doux. Reste qu’une moyenne générale n’empêche pas des écarts, dans un sens comme dans l’autre.