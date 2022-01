Au fil des heures, les nuages envahiront le ciel. Quelques précipitations sont attendues dans l'après-midi à partir du nord-ouest du territoire. Elles devraient atteindre la haute Belgique sous forme de neige ou de neige fondante en soirée. Ailleurs, il s'agira de pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 0 ou 1 degré sur les sommets de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés à la Côte. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud-ouest. Pendant la nuit, le temps devrait d'abord rester sec, avant que la pluie, le grésil et la neige fondante ne jouent les trouble-fêtes. En Ardenne, il s'agira de neige. Les minima seront compris entre ­1 ou ­2 degrés en Hautes­ Fagnes et 5 ou 6 degrés au littoral. Le vent de nord à nord­-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur des terres, et assez fort à fort en bord de mer.

Jeudi et vendredi, le temps restera inchangé, avec quelques averses de pluie, de grésil ou de neige fondante et de la naige en Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 6 degrés.

La grisaille persistera ce week­-end, bien que le temps sera plus calme avec des maxima compris entre 5 et 6 degrés dans le centre..